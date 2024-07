Petição exige reabertura do polo de saúde de São Pedro

Está a circular uma petição na freguesia de São Pedro a exigir a reabertura do posto médico, encerrado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM) no início do mês (ver edição do dia 27).

O ex-presidente da Junta de São Pedro, António Salgueiro, é um dos promotores do abaixo-assinado. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, afirmou que, até ontem, foram reunidas mais de 500 assinaturas.

“É uma situação preocupante, porque há muitas pessoas que não podem ir a Lavos, por falta de transporte ou devido a carências sociais”, afirmou António Salgueiro.

