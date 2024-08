Pesca desportiva: Espanha conquistou título mundial feminino em Penacova

A 30.ª edição do Campeonato Mundial de Senhoras de Pesca Desportiva em Água Doce, que decorreu em Penacova, “ultrapassou as expetativas” e deixou, na ótica do presidente da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD), Carlos Baptista, os participantes e organizadores “muito satisfeitos”.

Entre 21 e 25 de junho, a pista de Vila Nova recebeu a competição que coroou, a nível coletivo, a seleção de Espanha e, a nível individual, a pescadora inglesa Samantha Sim.

“Fazemos um balanço extraordinário. Foi francamente positivo”, realçou a vice-presidente da Câmara Municipal de Penacova, responsável pelo pelouro do Desporto, Magda Rodrigues. Embora o valor total que os participantes deixaram no concelho não esteja quantificado, a autarca recordou que existiram “alojamentos completos” e “seleções que, inclusive, não conseguiram ficar hospedadas no concelho”.

Os proprietários dos restaurantes “também deram um feedback bom”, revelou.

Atletas e comitivas participantes também elogiaram a organização do evento que agregou a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, o Município de Penacova e o Clube de Pesca de Penacova. “No final da sessão de encerramento, as pessoas ficaram e fizeram uma grande festa. Isto demonstra a envolvência e a nossa forma de acolher, que foi elogiada pelos pescadores e pelas federações”, contou.

No futuro, o concelho pode acolher mais provas de pesca desportiva e a mensagem final de Magda Rodrigues é de “gratidão” para “quem colaborou, para quem nos visitou e para o próprio município, por ter acolhido tão bem”.

O responsável máximo da federação enalteceu o “apoio fantástico” prestado pela autarquia e pelo clube, tendo recordado, que a pista “esteve sempre na perfeição”. “As pessoas entregaram-se de alma e coração. Foi um campeonato que ultrapassou as expetativas”, frisou.

