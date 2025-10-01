diario as beiras
Coimbra

Perseguição policial em Coimbra (com vídeo)

01 de outubro às 15 h29
0 comentário(s)
DR

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de outubro

Plano para resposta sazonal em saúde durante o inverno entrou hoje em vigor
01 de outubro

Perseguição policial em Coimbra (com vídeo)
01 de outubro

Votação antecipada nas autárquicas por motivos profissionais começa na quinta-feira
01 de outubro

FCT divulga resultados de concurso para 400 novos contratos de emprego científico

Coimbra

Coimbra
01 de outubro às 15h29

Perseguição policial em Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
01 de outubro às 14h46

TC elege juiz conselheiro João Carlos Loureiro como vice-presidente

0 comentário(s)
Coimbra
01 de outubro às 14h39

Reitor da Universidade de Coimbra apoia mínimo de dois exames no acesso à academia

0 comentário(s)