A PSP de Coimbra identificou três jovens – tudo indica menores de idade – na passada segunda e terça-feira. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da Polícia de Coimbra revelou que “ao serem abordados pelos elementos policiais, continuou, “colocaram-se em fuga, mas foram rapidamente alcançados”.