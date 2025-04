Penelense concretiza subida e assalta a liderança

O Penelense garantiu ontem a subida à Divisão de Elite (primeiro escalão) da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), depois de ganhar em casa ao Águias por 3-0 em desafio da 24.ª jornada da prova. Triunfo valeu a subida ao 1.º lugar já que o Eirense empatou.

Os golos foram apontados por Gonçalo e David Almeida na 1.ª parte, e Ronaldo na 2.ª metade. No final do jogo, o presidente do clube de Penela, Carlos Miguel Júlio, não escondeu a emoção após a confirmação da subida.

“Estamos muito felizes. Foi preparado um projeto de subida e a equipa conseguiu corresponder a todo o trabalho que foi realizado. Um plantel que se uniu em torno desse objetivo e que conseguiu mesmo”, começou por dizer.

De acordo com o responsável, isto só foi alcançado graças à dedicação de toda a estrutura ao longo dos últimos anos. “Estamos muito orgulhosos”, vincou.

