Mais um dia de celebração, um reforço de cerca de 17% no investimento no certame. Penela está já em contagem decrescente para mais uma edição das Festas de S. Miguel/Feira Agrícola e Industrial de Penela (FAGRIP)/ Feira das Nozes.

Em 2025, o evento, que volta a ter como ponto nevrálgico o Parque das Águas Romanas, decorre em quatro dias, mais um em relação a 2025. “Vão ser quatro dias de festa. Quisemos manter a mesma lógica, com um programa atrativo e o mais eclético possível, a nível musical”, assegurou, durante a apresentação das festividades o edil de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos.

Mizzy Miles (sexta-feira), The Gift (sábado) ou Nininho Vaz Maia (domingo) são alguns dos nomes que vão passar pelo palco principal do evento. “Sexta-feira temos um artista para um público mais jovem. No sábado, será um concerto diferente, com os The Gift, que têm uma mulher [vocalista Sónia Tavares] de força e garra”, realçou.

