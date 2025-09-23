diario as beiras
Sem categoria

Penela: Festas de São Miguel e FAGRIP com noite extra para fomentar encontro da família penelense

23 de setembro às 08 h39
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Mais um dia de celebração, um reforço de cerca de 17% no investimento no certame. Penela está já em contagem decrescente para mais uma edição das Festas de S. Miguel/Feira Agrícola e Industrial de Penela (FAGRIP)/ Feira das Nozes.

Em 2025, o evento, que volta a ter como ponto nevrálgico o Parque das Águas Romanas, decorre em quatro dias, mais um em relação a 2025. “Vão ser quatro dias de festa. Quisemos manter a mesma lógica, com um programa atrativo e o mais eclético possível, a nível musical”, assegurou, durante a apresentação das festividades o edil de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos.

Mizzy Miles (sexta-feira), The Gift (sábado) ou Nininho Vaz Maia (domingo) são alguns dos nomes que vão passar pelo palco principal do evento. “Sexta-feira temos um artista para um público mais jovem. No sábado, será um concerto diferente, com os The Gift, que têm uma mulher [vocalista Sónia Tavares] de força e garra”, realçou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de setembro

TAP garante colaborar com autoridades após buscas sobre indemnização a ex-administradora
23 de setembro

Vacinação contra gripe e covid-19 começa hoje com meta de vacinar quatro milhões até ao Natal
23 de setembro

Futuro hospital no Coimbra iParque será empreendimento “disruptor”
23 de setembro

Atletismo: Meia Maratona do Ameal com recordes e campeões distritais

Sem categoria

Sem categoria
23 de setembro às 08h39

Penela: Festas de São Miguel e FAGRIP com noite extra para fomentar encontro da família penelense

0 comentário(s)
Sem categoria
22 de setembro às 10h55

Atleta do Louzan Natação Tomás Cordeiro na final dos 200 estilos SM 10 nos Mundiais de natação adaptada

0 comentário(s)
Sem categoria
20 de setembro às 11h22

Opinião: “Todos, todos, todos” e não apenas alguns

0 comentário(s)