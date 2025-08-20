diario as beiras
Penacova: RockVão agita Mosteiro do Lorvão a 29 e 30 de agosto

20 de agosto
Contagem decrescente para 5.ª edição do RockVão, festival que vai mergulhar, durante dois dias, os visitantes do Mosteiro de Lorvão nas sonoridades do rock e do indie rock.

Na reta final do mês de agosto, dias 29 e 30, o Jardim do Mosteiro de Lorvão, no concelho de Penacova, recebe um evento que começou dentro de um grupo de amigos e que se expandiu.

“A 1.ª edição foi uma ideia espontânea de um grupo de três, quatro pessoas, alheias à UD Lorvanense. Começou junto à piscina, na tarde de domingo, no bar que é explorado pelo clube”, recordou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o atual presidente das União Desportiva (UD) Lorvanense, Renato Simões.

“Era algo pensado para ocupar as tardes de domingo, mas eles pensaram em dar o salto e sentiram necessidade de estarem associados a uma coletividade”, contou. Assim nasceu a ligação do evento à UD Lorvanense, clube aceitou o desafio e “apadrinhou” a organização.

Emanuel Pereira

