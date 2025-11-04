diario as beiras
Penacova: Elisabete Marcelo e Carolina Rojais são as primeiras presidentes de junta do concelho

04 de novembro às 10 h09
Elisabete Marcelo, Magda Rodrigues e Carolina Rojais já tomaram posse para o novo ciclo autárquico | Foto: DR

Este ano, pela primeira vez, o concelho de Penacova elegeu duas mulheres como presidentes de junta. Carolina Rojais foi eleita, pelo Partido Social Democrata (PSD), para a presidência da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego. Elisabete Marcelo foi eleita, pelo mesmo partido, para a União das freguesias de Friúmes e Paradela.

“Em 2025 fizemos história. A Carolina Rojais e a Elisabete Marcelo são as primeiras presidentes de junta eleitas no concelho de Penacova. Serão com certeza as primeiras de muitas, mas foram elas capazes de quebrar essa barreira”, anunciou, este domingo, o presidente da Assembleia Municipal de Penacova que cessou funções, Humberto Oliveira, durante a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos, que decorreu no auditório municipal.

A vice-presidente da autarquia, Magda Rodrigues, acredita que este é mais um passo para a “plena representatividade” após 50 anos em democracia. “É uma grande satisfação e um orgulho atingir este marco histórico”, disse a vereadora com os pelouros Juventude, Desporto e Saúde, entre outros.

Daniel Filipe Pereira

Penacova

