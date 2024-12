Penacova com orçamento de cerca de 34 milhões de euros em 2025

A Assembleia Municipal de Penacova aprovou na sexta-feira o orçamento municipal para 2025, com cerca de 34,1 milhões de euros em que estão previstos vários investimentos em infraestruturas públicas.

A Assembleia Municipal de Penacova, liderada pelo PS (que está na oposição no executivo), aprovou o orçamento com 13 votos a favor (12 do PSD e um da bancada socialista) e 13 abstenções (12 do PS e um da CDU), afirmou à agência Lusa fonte oficial daquele município do interior do distrito de Coimbra.

O PS, que tinha votado contra na reunião da Câmara Municipal, acabou por mudar o seu sentido de voto, permitindo a viabilização do documento.

O orçamento conta com mais 11 milhões de euros face a 2024, um crescimento relacionado com os vários investimentos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), disse hoje à Lusa o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, realçando que este é “o maior orçamento de sempre” daquele concelho.

Entre os investimentos previstos, estão a requalificação da escola-sede e pavilhão do agrupamento, requalificação do centro de saúde e três extensões de saúde e construção de habitação pública, com um bloco de 19 apartamentos na Eirinha (2,6 milhões de euros) e a recuperação e reconversão de três antigas escolas primárias com o mesmo fim, acrescentou.

“O investimento mais volumoso é a requalificação da escola-sede do agrupamento, que estava a precisar de uma intervenção de fundo há bastante tempo, assim como o pavilhão escolar, equipamento com algumas décadas e que também é usado pela comunidade”, destacou, referindo que a Câmara conta gastar mais de sete milhões de euros nesta empreitada.

Além dos investimentos previstos através de candidaturas ao PRR, a Câmara de Penacova conta ainda investir na rede de saneamento na freguesia de Figueira do Lorvão, com recurso a um empréstimo bancário, e prevê avançar também em 2025 com a conversão de uma antiga escola primária num centro de negócios e um novo acesso à vila de Penacova, projetos com candidatura aos fundos comunitários.

Segundo Álvaro Coimbra, em 2025, a autarquia quer avançar com os projetos de ampliação da Zona Industrial da Alagoa e da nova Zona Industrial do IC6.

No campo da valorização do património natural, a Câmara de Penacova tem já em curso um projeto para uma nova ponte pedonal para a praia fluvial do Reconquinho e outro de valorização do miradouro do Penedo do Castro, disse.

A agência Lusa tentou obter declarações junto do PS de Penacova sobre o orçamento, mas sem sucesso.