Pedro Machado sai “com tristeza”

O treinador Pedro Machado falou hoje pela primeira vez após a saída da Académica. Numa publicação nas redes sociais o treinador mostrou-se agradecido e orgulhoso por poder representar a Académica e não esconde a tristeza, apesar de admitir que “esta é a melhor decisão para todas as partes”.

Leia o comunicado na íntegra:

Chegou ao fim o meu percurso na Académica. Uma oportunidade que me trouxe de volta a uma casa onde já tinha estado. Representar a Académica foi um feito que muito me orgulhou e que me ajudou a crescer enquanto treinador.

Aos adeptos, inclusive aos que se deixaram toldar por questiúnculas passadas e pela falta de racionalidade, não deixo de fazer um agradecimento.

Aos jogadores, agradecer pelo compromisso e pela contínua vontade em representar esta camisola. O vosso trabalho trará resultados futuros.

Despeço-me com tristeza mas sei que, neste momento, esta é a melhor decisão para todas as partes.

Obrigado a todos, sempre Académica!