Ginástica: Acrogym de Coimbra brilha em prova nacional

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Uma medalha de ouro e uma de prata foi o balanço do Acrogym Clube de Coimbra na prova de acrobática ACRO José Maria Gaspar, a 12 e 13 de abril, em Benavente.

A competição contou com a participação de 229 atletas de vários clubes, entre os quais 27 do Acrogym.

O destaque, nos resultados do clube de Coimbra, vai para os escalões iniciado e juvenil base, com o par juvenil base, Beatriz Dias e Bárbara Correia a subir ao lugar mais alto do pódio. A medalha de prata foi alcançada pelo grupo feminino iniciado, composto pelas ginastas Mariana Rocha, Inês Marques e Luísa Lobo, entre 22 atletas.

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