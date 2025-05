Pedro Hipólito é o treinador de Fernando Lopes

O candidato da Lista C às eleições da Académica, Fernando Lopes, apresentou esta manhã o seu treinador para a próxima época, caso vença as eleições deste domingo: Pedro Hipólito.

Como jogador, Pedro Hipólito jogou quatro épocas na Académica, entre 1999 e 2003. O antigo médio fez 53 jogos e marcou um golo com a camisola da Briosa, tendo ficado ligado à subida à 1.ª Divisão em 2002.

Como treinador, Pedro Hipólito orientou clubes como o Atlético, na 2.ª Liga, em 2015/2016, o Anadia, na Liga 3, em 2019/2020, e recentemente O Elvas, nas duas últimas temporadas, igualmente na Liga 3.

“O que me chamou foi a Académica. A ligação que sinto pela Académica e os quatro anos que vivi aqui. E depois, o Fernando [Lopes] e a forma como me apresentou o projeto. Mostrou-me que vai criar condições para atingir objetivos e foi esse o chamamento que me fez estar aqui hoje e arriscar já estar aqui sentado”, referiu.

Fernando Lopes acrescentou que “o Pedro [Hipólito] é a pessoa certa para elevar a qualidade do futebol da Académica por forma a chegar à 2ª Liga o quanto antes”.