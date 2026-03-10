O Grupo Parlamentar do PCP questionou o Governo sobre a A14 e o canal de Rega do Mondego.

“Pensa o Governo corrigir esta obra ou, uma vez mais, vai remendá-la até ao próximo acontecimento? Que medidas estão em marcha para regularizar o canal de rega permitindo as sementeiras?”. Estas são as perguntas dos comunistas dirigidas ao Executivo de Luís Montenegro, segundo nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Os deputados frisam que “a A14, entre o nó da A17 e Santa Eulália, está interrompida devido a abatimentos de terra na sequência das cheias”.

Ora, apontam, “o que aconteceu poderia ter sido evitado se tivesse havido ao longo dos anos a monitorização devida do canal de rega, do leito periférico, das estações de bombagem, dos fusíveis e sifões, e no máximo, quem sabe, com a não extinção/integração dos Serviços da Hidráulica do Mondego”.

