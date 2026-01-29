Devido ao facto de várias localidade do concelho de Coimbra ainda estarem sem electricidade e sem telecomunicações (internet e lelevisão), o grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) de Coimbra exige ao Governo uma reposição urgente.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o PCP refere que “dirigiu uma pergunta ao governo no sentido de perceber as diligências e o estado de resposta no restabelecimento da energia eléctrica ás populações afectadas pela recente tempestade que se abateu sobre o país, em particular a Região Centro.

“À data de hoje, subsistem zonas do concelho sem electricidade e/ou sem acesso à internet e TV, tratando-se de uma situação que urge resolver para comodidade e segurança da população”, refere o parido.

No documento , o PCP afirma ainda que “questionou o Governo igualmente sobre que levantamento está a ser feito porque é importante que este seja feito o mais rapidamente possível para que os apoios para a recuperação dos danos e dos prejuízos para as famílias que ficaram com as suas habitações danificadas mas também para as actividades económicas prejudicadas sejam encaminhados o mais rapidamente possível”.