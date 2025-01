Paulo Taraio substitui Rui Rovira no comando técnico do Tocha

O Tocha trocou de treinador após o empate sem golos, na jornada da Elite da Associação de Futebol de Coimbra deste fim de semana, frente ao penúltimo classificado, o Moinhos. Para o lugar de Rui Rovira chega Paulo Taraio, técnico de 47 anos, que na época passada orientou o Ançã em nove partidas – as primeiras oito jornadas da Elite e um jogo da Taça AFC.

Rui Rovira, de 50 anos, não resistiu ao mau momento vivido pelo clube de Cantanhede, que atualmente ocupa o 11.º lugar da Divisão de Elite, com três vitórias, um empate e oito desaires, tendo sido também já afastado da Taça AF Coimbra, diante do Ançã, prova em que o Tocha é o detentor do troféu.

A contratação de Paulo Taraio ainda não é oficial, mas o treinador, sabe o DIÁRIO AS BEIRAS, já orientou o treino desta terça-feira no Complexo Desportivo da Tocha. A sua estreia acontece no próximo dia 26, na receção ao Vigor, em encontro a contar para a 14.ª jornada da Divisão de Elite da AFC.