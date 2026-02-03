diario as beiras
Montemor-o-Velho

Paulo Raimundo defende em Montemor-o-Velho investimento público na prevenção

03 de fevereiro de 2026 às 14 h06

DR

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que “é preciso investir” na prevenção de tempestades, considerando que o Governo se atrasou e menosprezou os efeitos da depressão Kristin.

“É preciso que, de uma vez por todas, se invista naquilo que é preciso investir. Nós não estamos em condições de antever e resolver os problemas que decorrem da chuva, das catástrofes, das tempestades, mas é possível prevenir e antever o mais possível, desde logo fazendo as obras que são necessárias fazer e os investimentos que estão prometidos concretizar”, afirmou Paulo Raimundo aos jornalistas, durante uma visita a Formoselha, em Montemor-o-Velho, um dos concelhos afetados pela depressão Kristin.

Segundo Paulo Raimundo, faltam muitas obras nesta zona, assim como “muitos meios à Proteção Civil” e ao Estado e “muitas obras prometidas e que nunca se cumprem”.



Agência Lusa

