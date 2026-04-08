Paulo Mariano reforça aposta na hotelaria

Empresário vai construir uma unidade em Quiaios e criar uma extensão do Dona Maria na cidade.

O empresário figueirense Paulo Mariano vai construir um hotel em Quiaios, junto à EN109, a cerca de “dois ou três quilómetros” do futuro complexo da Lagoa da Vela, com campo de golfe, na freguesia do Bom Sucesso.

“Temos um projeto hoteleiro interessante, que será um três estrelas superior, com 50 a 60 quartos, campo de ténis, campo de padel e piscina. Vai ficar a 500 metros do norte de Quiaios, a mil metros do futuro aeródromo e a três quilómetros da praia”, adiantou Paulo Mariano ao DIÁRIO AS BEIRAS. “Ainda está em fase de projeto”, ressalvou.

O Hotel Dona Maria, situado na Baixa figueirense, foi a primeira incursão de Paulo Mariano no setor hoteleiro, que agora pretende reforçar acrescentando duas novas unidades, a de Quiaios e outra numa antiga mansão do século XVIII situada junto ao Jardim Municipal da Figueira da Foz e ao topo sul do Parque das Abadias.

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