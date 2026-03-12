Ana Paula Martins dos Santos Sobral, profissional com longa carreira nos serviços prisionais, foi designada diretora do Estabelecimento Prisional de Coimbra em regime de comissão de serviço, por um período de três anos.

A nomeação, publicada ontem em Diário da República, resulta de despacho do secretário de Estado Adjunto e da Justiça, no quadro da reorganização das direções de estabelecimentos prisionais de nível de segurança especial ou alta.

Natural de Odivelas (Loures) e nascida em 1965, Ana Paula Sobral tem formação nas áreas do Direito, Serviço Social e Direitos Humanos, incluindo licenciaturas em Direito e em Serviço Social, pós-graduação em Direitos Humanos e frequência de doutoramento na Universidade de Coimbra.

