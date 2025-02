O Papa Francisco permanece estável e sem febre, informou hoje o Vaticano, acrescentando que o chefe da Igreja Católica mantém o tratamento da infeção respiratória que ditou o seu internamento hospitalar.

“O Santo Padre permanece sem febre e continua com o tratamento prescrito. As condições clínicas são estáveis”, lê-se no último comunicado sobre o estado do líder religioso, que foi internado na sexta-feira no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infeção respiratória.

Francisco, de 88 anos, “recebeu a Eucaristia e depois dedicou-se a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos”, segundo a mesma fonte, que, pela primeira vez, faz referência ao trabalho do Papa desde o seu internamento.

Segundo o Vaticano, o Papa disse estar “comovido com as muitas mensagens de afeto e proximidade que continua a receber nestas horas”.

Anteriormente, o Vaticano explicou que os últimos exames revelaram “uma infeção polimicrobiana das vias respiratórias que tornou necessário modificar ainda mais a terapia” de Francisco, cujo “quadro clínico complexo exigirá uma hospitalização adequada”, o que significa que o religioso deverá permanecer no hospital durante vários dias.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu que não se trata de um “agravamento” do estado de saúde do pontífice, mas que a mudança de tratamento se deve a uma leitura das análises efetuadas nos últimos dias, que mostram uma avaliação mais completa da patologia, neste caso uma infeção polimicrobiana.