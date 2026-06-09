Xi Jinping realiza visita à RPDC e reforça agenda de cooperação com Kim Jong Un

Durante encontro em Pyongyang, os líderes da China e da República Popular Democrática da Coreia defenderam o reforço da cooperação estratégica, económica e política, sublinhando a importância da estabilidade regional e do desenvolvimento conjunto.

O Presidente da China e secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, reuniu-se esta terça-feira, em Pyongyang, com o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, num encontro marcado pela reafirmação da amizade tradicional entre os dois países e pelo compromisso de aprofundar a cooperação estratégica bilateral.

Durante a reunião, realizada na Casa de Hóspedes Kumsusan, Xi Jinping manifestou satisfação por regressar à capital norte-coreana sete anos após a sua última visita, sublinhando a importância de reforçar o planeamento estratégico e a orientação de alto nível das relações entre a China e a RPDC na nova era.

O líder chinês destacou que ambos os países, enquanto Estados socialistas liderados por partidos comunistas, partilham ideais, objetivos e uma longa tradição de amizade, assente numa base histórica profunda e numa forte confiança política. Segundo Xi Jinping, a amizade entre os dois povos, construída ao longo de gerações, continua a constituir uma das características centrais das relações bilaterais.

O Presidente chinês reiterou que a posição de Pequim relativamente à valorização da amizade tradicional com a RPDC permanece inalterada, bem como o apoio ao desenvolvimento da causa socialista norte-coreana e à defesa dos interesses comuns dos dois países.

Perante um contexto internacional caracterizado por rápidas transformações, Xi Jinping defendeu a necessidade de fortalecer a cooperação bilateral e apresentou quatro orientações para o desenvolvimento futuro das relações sino-coreanas.

A primeira passa pela manutenção de intercâmbios de alto nível e pelo reforço da confiança política mútua, através da continuidade da comunicação estratégica entre as lideranças dos dois países.

A segunda incide no aprofundamento da cooperação prática em áreas como o comércio, a agricultura, a construção, a ciência e tecnologia e a saúde, bem como na promoção dos intercâmbios entre os povos, aproveitando a reabertura das fronteiras e a retoma das ligações aéreas e ferroviárias de passageiros.

A terceira orientação centra-se no fortalecimento dos laços de amizade entre os povos dos dois países, incluindo a preservação da memória histórica comum e o reforço da cooperação em iniciativas de caráter cultural e educativo.

Por último, Xi Jinping defendeu uma maior coordenação estratégica em assuntos internacionais, sublinhando a importância da defesa da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento de ambos os países, bem como da promoção da paz e da estabilidade na região asiática.

Por sua vez, Kim Jong Un afirmou que a escolha de Pyongyang como destino da primeira visita internacional de Xi Jinping neste ano demonstra a importância atribuída pela China às relações bilaterais. O líder norte-coreano considerou ainda que os contactos mantidos entre ambos os dirigentes contribuíram para o desenvolvimento das relações entre os dois países em diversas áreas.

Kim Jong Un manifestou o compromisso da RPDC em trabalhar com a China na implementação dos entendimentos alcançados durante a visita, com vista ao aprofundamento da cooperação em setores como o comércio, as infraestruturas, a ciência e tecnologia, a educação e a cultura.

O dirigente norte-coreano destacou igualmente a importância do intercâmbio de experiências entre os dois partidos e países, considerando que essa cooperação poderá apoiar o processo de desenvolvimento e modernização da RPDC.

O encontro decorreu num momento em que Pequim e Pyongyang procuram reforçar a coordenação estratégica e aprofundar a cooperação bilateral, numa conjuntura internacional marcada por desafios geopolíticos e por transformações significativas no contexto regional e global. Segundo as duas partes, o fortalecimento das relações sino-coreanas deverá contribuir para a estabilidade regional e para o desenvolvimento dos dois países.