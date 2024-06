Pampilhosa da Serra: Praia de Pessegueiro hasteou bandeira “Qualidade de Ouro” da Quercus

A Praia Fluvial de Pessegueiro, no Município de Pampilhosa da Serra, recebeu esta manhã a cerimónia de hasteamento oficial da “Bandeira Qualidade de Ouro 2024”. “Hoje é um dia de orgulho e muita satisfação pelo facto de a Quercus ter escolhido o concelho de Pampilhosa da Serra e a Praia Fluvial de Pessegueiro para umas das cerimónias do hastear da bandeira Qualidade de Ouro a nível nacional”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Alves Custódio, depois do momento em que o galardão atribuído pela Quercus-Associação Nacional de Conservação da Natureza foi içado junto à Praia de Pessegueiro, uma das duas praias fluviais do concelho – a outra é Santa Luzia – que mereceu esta distinção.

A Bandeira “Qualidade de Ouro”, explicou na ocasião o representante da direção nacional da Quercus, Marcos Bartilotti, “distingue a qualidade das águas balneares das praias portuguesas”, sendo que, completou, “todas as praias galardoas têm que ter um período mínimo consecutivo de 6 anos com índices de qualidade excelente das águas balneares”. “Há todo um trabalho de uma série de entidades e em particular do município que importa relevar”, enalteceu o dirigente.

Na época balnear que se avizinha – em Pampilhosa da Serra começa a 1 de julho -, o facto de o concelho ter duas praias com este galardão, é, na ótica do autarca Jorge Alves Custódio, “um sinal do compromisso em tentar manter as linhas de água do território nas melhores condições”. “Não nos podemos esquecer que é daqui que vai a maior parte da água que abastece as grandes cidades, nomeadamente a capital”, recordou.

Elogio ao trabalho da autarquia

Segundo a Quercus, “a escolha desta praia para acolher uma das cerimónias de hasteamento oficial da bandeira “Praia de Ouro 2024” teve em consideração o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra na área do ambiente” , bem como, “pela Águas do Vale do Tejo (empresa do Grupo Águas de Portugal), entidade responsável pelo tratamento de águas residuais, fundamental para restituir ao ambiente marinho a água com a qualidade necessária à manutenção dos ecossistemas.”

O galardão “Praia com Qualidade de Ouro 2024” foi atribuído a 420 praias: 349 costeiras, 61 interiores e 10 de transição. Pessegueiro e Santa Luzia integram o restrito lote de apenas 25 praias (13 do interior e 12 costeiras) distinguidas no território da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

Na cerimónia de hasteamento da bandeira, estiveram ainda presentes o presidente do Conselho de Administração da Águas do Vale do Tejo, Carlos Martins, e a chefe de divisão dos Recursos Hídricos do Litoral, Catarina Patriarca.