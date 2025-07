Padre Nuno Fileno é novo diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz

O padre Nuno Fileno foi nomeado pelo bispo de Coimbra para dirigir o Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP) e para assumir a capelania da Universidade, subsistindo, nas duas funções, Nuno Santos. Já o reitor do Seminário Maior volta a ser capelão do Estabelecimento Prisional de Coimbra.

Estas são as principais novidades das nomeações pastorais na diocese para o ano 2025/2026 anunciadas ontem por Virgílio Antunes e das quais resulta ainda a escolha de Pedro Freitas dos Santos para a capelania do IPO, substituindo António de Jesus Ramos – que foi dispensado do ofício pastoral. Já José Kamutali Tomás foi nomeado capelão da ULS de Coimbra.

(Texto completo na edição digital ou em papel do DIÁRIO AS BEIRAS)