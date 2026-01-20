diario as beiras
Ouro para vinhos da Região da Bairrada em concurso do Crédito Agrícola

20 de janeiro de 2026 às 10 h01
DR

O Crédito Agrícola, em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal, premiou três vinhos da região da Bairrada na 12.ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, com distinções atribuídas a vinhos tintos e espumantes.

Com Medalha de Ouro, na categoria de vinhos tintos, foram distinguidos os vinhos Foral de Cantanhede Gold Edition Baga DOC Bairrada Tinto 2013 e Marquês de Marialva Grande Reserva DOC Bairrada Tinto 2017, ambos da Adega Cooperativa de Cantanhede.

Também com Medalha de Ouro, na categoria de vinhos espumantes, foi premiado o Marquês de Marialva Bical & Arinto Bruto Reserva DOC Bairrada Espumante Branco 2020, igualmente da Adega de Cantanhede.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

