O Crédito Agrícola, em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal, premiou três vinhos da região da Bairrada na 12.ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, com distinções atribuídas a vinhos tintos e espumantes.

Com Medalha de Ouro, na categoria de vinhos tintos, foram distinguidos os vinhos Foral de Cantanhede Gold Edition Baga DOC Bairrada Tinto 2013 e Marquês de Marialva Grande Reserva DOC Bairrada Tinto 2017, ambos da Adega Cooperativa de Cantanhede.

Também com Medalha de Ouro, na categoria de vinhos espumantes, foi premiado o Marquês de Marialva Bical & Arinto Bruto Reserva DOC Bairrada Espumante Branco 2020, igualmente da Adega de Cantanhede.

