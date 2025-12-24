Um osso de baleia presumivelmente com milhares de anos, identificado terça-feira na praia de Buarcos, norte da Figueira da Foz, foi esta manhã removido para o museu municipal da cidade, disse fonte dos bombeiros.

A operação, realizada por cinco operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores (CBS) da Figueira da Foz, pelas 10:20, destinou-se a preservar o achado, umas ossadas com cerca de 1,5 metros de comprimento por um metro de largura e centenas de quilos de peso.

“Não posso precisar quanto pesava, mas era muito pesado. Foi retirado da praia e levado para o museu”, disse à agência Lusa Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores.

