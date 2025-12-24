Figueira da Foz
Osso de baleia com milhares de anos removido da praia para museu da Figueira da Foz
DR
Um osso de baleia presumivelmente com milhares de anos, identificado terça-feira na praia de Buarcos, norte da Figueira da Foz, foi esta manhã removido para o museu municipal da cidade, disse fonte dos bombeiros.
A operação, realizada por cinco operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores (CBS) da Figueira da Foz, pelas 10:20, destinou-se a preservar o achado, umas ossadas com cerca de 1,5 metros de comprimento por um metro de largura e centenas de quilos de peso.
“Não posso precisar quanto pesava, mas era muito pesado. Foi retirado da praia e levado para o museu”, disse à agência Lusa Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores.
