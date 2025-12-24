Osso de baleia com milhares de anos deu à costa na Figueira da Foz
Um osso de baleia presumivelmente com milhares de anos, de acordo com um paleontologista da Universidade de Coimbra (UC), foi ontem identificado na praia de Buarcos.
O osso pélvico, perfeitamente simétrico, com cerca de 1,5 metros de comprimento por um metro de largura e centenas de quilos de peso, foi descoberto por Sílvia Curado, cientista portuguesa radicada nos EUA, que ali passeava acompanhada de familiares.
“Vinha a passear com o meu sobrinho e deparei-me com esta estrutura, que de pedra não seria, porque é demasiado simétrica, aproximei-me e verifiquei que era um osso de um animal de grandes dimensões e cheguei à conclusão que seria um osso pélvico de uma baleia”, disse Sílvia Curado, constatação também confirmada por uma bióloga.
A Lusa contactou Pedro Callapez, paleontólogo do departamento de Ciências da Terra da UC, que, face às imagens da descoberta, nomeadamente da estrutura óssea em causa, antecipou tratar-se de um osso com milhares de anos.
