Figueira da Foz

Osso de baleia com milhares de anos deu à costa na Figueira da Foz

24 de dezembro de 2025 às 10 h07
DB/Jot'Alves

Um osso de baleia presumivelmente com milhares de anos, de acordo com um paleontologista da Universidade de Coimbra (UC), foi ontem identificado na praia de Buarcos.

O osso pélvico, perfeitamente simétrico, com cerca de 1,5 metros de comprimento por um metro de largura e centenas de quilos de peso, foi descoberto por Sílvia Curado, cientista portuguesa radicada nos EUA, que ali passeava acompanhada de familiares.

“Vinha a passear com o meu sobrinho e deparei-me com esta estrutura, que de pedra não seria, porque é demasiado simétrica, aproximei-me e verifiquei que era um osso de um animal de grandes dimensões e cheguei à conclusão que seria um osso pélvico de uma baleia”, disse Sílvia Curado, constatação também confirmada por uma bióloga.

A Lusa contactou Pedro Callapez, paleontólogo do departamento de Ciências da Terra da UC, que, face às imagens da descoberta, nomeadamente da estrutura óssea em causa, antecipou tratar-se de um osso com milhares de anos.

