diario as beiras
Coimbra

Orquestra Clássica do Centro e 5.ª punkada juntos num CD

24 de novembro às 12 h13
Revelação foi feita no Pavilhão Centro de Portugal. Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) vai gravar um CD com o grupo 5.ª Punkada, revelou no sábado a diretora da OCC, Emília Martins, durante a conferência de imprensa de apresentação do projeto “INCLUSÃO pela ARTE – CONfia”, que decorreu no Pavilhão Centro de Portugal.

A Associação OCC, entidade promotora do projeto, propõe uma abordagem inovadora, numa iniciativa que pretende integrar músicos profissionais, crianças e jovens em situação de acolhimento, comunidades migrantes e pessoas com deficiência. A iniciativa, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pretende promover a inclusão social através da expressão artística e da criatividade.

Vão participar cerca de 80 crianças, jovens e adultos. A ideia, que arrancou este sábado, culminará num concerto a realizar em meados de junho do próximo ano, no Parque Verde do Mondego, com a participação da OCC.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

