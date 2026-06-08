Coimbra

Ordem dos Médicos lembra Meliço Silvestre como “um humano excepcional”

08 de junho de 2026 às 21 h10
Meliço Silvestre morreu aos 79 anos | Fotografia: SRCOM
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) manifestou hoje, através de um comunicado, “o mais profundo pesar” pelo falecimento do professor doutor António Meliço Silvestre, destacando “o seu notável contributo para a medicina, o ensino e a formação de sucessivas gerações de médicos”.

Segundo a Ordem dos Médicos, a “sua excelência profissional, dedicação à academia e excecional dimensão humana deixam um legado que perdurará na memória de todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de conviver e aprender”.

No comunicado enviado, o organismo liderado por Manuel Teixeira Veríssimo, o médico manteve ao longo da sua vida uma “enorme disponibilidade para a Ordem dos Médicos”, tendo integrado os órgãos dos Colégios de Especialidade de Cardiologia, Doenças Infecciosas, Medicina Interna e Gestão dos Serviços de Saúde. Foi também Coordenador do Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica.

“Um ser humano excecional.  A Medicina Portuguesa perdeu um dos seus vultos”, termina o comunicado.

Morreu, aos 79 anos, António Abel Garcia Meliço Silvestre, médico especialista em Medicina Interna e Doenças Infeciosas e antigo presidente do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), onde foi diretor do Serviço de Doenças Infeciosas.

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