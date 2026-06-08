Morreu em Coimbra Meliço Silvestre

Morreu, aos 79 anos, António Abel Garcia Meliço Silvestre, médico especialista em Medicina Interna e Doenças Infeciosas e antigo presidente do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), onde foi diretor do Serviço de Doenças Infeciosas.

Nas redes sociais, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra expressou uma nota de pesar, que se lê que o professor Abel Meliço Silvestre foi uma “personalidade marcante” da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e dos HUC, sendo que a sua influência na “abertura de novos horizontes para a Infeciologia e para a Medicina em Coimbra é reconhecida, nacional e internacionalmente, com especial relevo na infeção VIH”.



Entre 1988 e 1996, o Professor Doutor Meliço Silvestre foi presidente do Conselho de Administração dos HUC. Entre 2003 e 2005, foi coordenador da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA. Académico Emérito da Academia Nacional de Medicina de Portugal, foi condecorado em 2010 como Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

A 29 de setembro de 2016, o professor Catedrático da FMUC proferiu a sua Última Lição, no âmbito de uma homenagem pública que a faculdade entendeu prestar-lhe.

Além da extensa e rica carreira académica e profissional, Meliço Silvestre manteve sempre um forte envolvimento social, tendo sido membro do conselho de administração da Fundação Bissaya-Barreto. Como se lê na nota da ULS de Coimbra são muitos os “exemplos de humanidade, solidariedade, dedicação ao trabalho, seriedade científica, visão estratégica e de homem de cultura que nos transmitiu e de que somos devedores”.