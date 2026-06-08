Coimbra

Morreu em Coimbra Meliço Silvestre

08 de junho de 2026 às 17 h09
Médico e professor universitário jubilado tinha 79 anos | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Morreu, aos 79 anos, António Abel Garcia Meliço Silvestre, médico especialista em Medicina Interna e Doenças Infeciosas e antigo presidente do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), onde foi diretor do Serviço de Doenças Infeciosas.

Nas redes sociais, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra expressou uma nota de pesar, que se lê que o professor Abel Meliço Silvestre foi uma “personalidade marcante” da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e dos HUC, sendo que a sua influência na “abertura de novos horizontes para a Infeciologia e para a Medicina em Coimbra é reconhecida, nacional e internacionalmente, com especial relevo na infeção VIH”.

Entre 1988 e 1996, o Professor Doutor Meliço Silvestre foi presidente do Conselho de Administração dos HUC. Entre 2003 e 2005, foi coordenador da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA. Académico Emérito da Academia Nacional de Medicina de Portugal, foi condecorado em 2010 como Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

A 29 de setembro de 2016, o professor Catedrático da FMUC proferiu a sua Última Lição, no âmbito de uma homenagem pública que a faculdade entendeu prestar-lhe.

Além da extensa e rica carreira académica e profissional, Meliço Silvestre manteve sempre um forte envolvimento social, tendo sido membro do conselho de administração da Fundação Bissaya-Barreto. Como se lê na nota da ULS de Coimbra são muitos os “exemplos de humanidade, solidariedade, dedicação ao trabalho, seriedade científica, visão estratégica e de homem de cultura que nos transmitiu e de que somos devedores”.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de junho

Administração Trump admite revogar cidadania a imigrantes que cometam fraude
08 de junho

Chega admite viabilizar PSU na generalidade se PSD aceitar alterações
08 de junho

Ordem dos Médicos lembra Meliço Silvestre como "um humano excepcional"
08 de junho

Socialistas pedem a Carneiro que suspenda eleições no PS/Coimbra e apontam ilegalidades

Coimbra

Ordem dos Médicos lembra Meliço Silvestre como “um humano excepcional”

Socialistas pedem a Carneiro que suspenda eleições no PS/Coimbra e apontam ilegalidades

Governo assinou contratos-programa para recuperar zonas ribeirinhas de Coimbra, Mira, Miranda do Corvo, Penela e Penacova