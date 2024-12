Orçamento do município de Soure ascende a 29 milhões de euros em 2025

O orçamento para 2025 do município de Soure ronda os 29 milhões de euros, com quatro milhões a mais do que em 2024.

“Com um aumento total de cerca de quatro milhões de euros em relação ao ano anterior, o orçamento assenta em cinco pilares fundamentais para o desenvolvimento municipal: educação, habitação, ambiente, saúde e ação social”, afirmou a autarquia, presidida por Mário Jorge Nunes, do PS, numa informação escrita enviada à agência Lusa.

O orçamento e as grandes opções do plano (GOP) para 2025 foram aprovados na última reunião do executivo, no dia 29 de novembro, tendo votado a favor os quatro eleitos do PS, enquanto dois dos três vereadores do PSD presentes votaram contra.