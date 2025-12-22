diario as beiras
Oposição preocupada com redução de postos de trabalho na Câmara de Coimbra

22 de dezembro de 2025 às 17 h31
DR

Vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra mostraram-se hoje preocupados com a proposta de mapa de pessoal do município para 2026, que determina a redução de 63 postos de trabalho previstos.

O mapa de pessoal para 2026, que prevê uma redução de 63 postos de trabalho, foi hoje aprovado com as abstenções de quatro vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), e votos favoráveis dos cinco membros da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), da vereadora do Chega e do vereador da IL, que faz parte da Juntos Somos Coimbra.

A vereadora na oposição Ana Bastos, eleita pela coligação Juntos Somos Coimbra, mostrou alguma preocupação com a proposta, referindo que há uma pressão crescente sobre os serviços municipais, “que não pode ser respondida com a redução de recursos humanos”.

Autoria de:

Agência Lusa

