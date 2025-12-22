Vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra mostraram-se hoje preocupados com a proposta de mapa de pessoal do município para 2026, que determina a redução de 63 postos de trabalho previstos.

O mapa de pessoal para 2026, que prevê uma redução de 63 postos de trabalho, foi hoje aprovado com as abstenções de quatro vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), e votos favoráveis dos cinco membros da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), da vereadora do Chega e do vereador da IL, que faz parte da Juntos Somos Coimbra.

A vereadora na oposição Ana Bastos, eleita pela coligação Juntos Somos Coimbra, mostrou alguma preocupação com a proposta, referindo que há uma pressão crescente sobre os serviços municipais, “que não pode ser respondida com a redução de recursos humanos”.

