Opinião: Silly Season!

É assim que vulgarmente se apoda a estação dos banhos. É silly, como quem diz tola porque, à partida, nada se passa a não ser umas tantas festas de Verão gaiatas e coloridas que é como quem diz cor de rosa!

Estamos todos tão cansados que é mesmo isso que nos apetece escolhendo livros ou festas, gente ou sossego que tudo tem o seu lugar.

E, por isso, faremos olhos moucos às imagens sem som das guerras que não acabam ou ouvidos cegos aos extremismos que não deixam de ecoar e que teimamos em não ver.

Lá para Setembro descobriremos que afinal a derrota da extrema direita não trouxe grande paz a França, que Espanha talvez tenha ganho o Europeu mas continua a debater-se numa coligação periclitante, que a Alemanha vê, de novo, crescer dentro das suas fronteiras um assustador movimento Nazi, que Itália continua a ser governada por um partido que faz parte da Identidade Democrática, a mais extrema família europeia, que Viktor Orban continua a praticar uma perigosa democracia paralela, que os países bálticos continuam cheios de medo da Rússia e, quem sabe, que afinal Biden já não é o candidato do partido democrata norte americano às eleições de Novembro…

Por cá talvez se descubra que afinal não é mesmo possível fazer passar o orçamento com todos a atirarem as culpas para todos.

E, não passando, ao contrário do que já ouvi, não é mesmo boa ideia continuar em regime de duodécimos.

O extraordinário pacote financeiro que nos compensou do período negro da pandemia não se compadece com inscrições orçamentais às pinguinhas. E com o atraso na execução com que contamos o perigo de perda significativa de verbas é real. E prior teríamos de devolver o que já gastamos e por do nosso dinheiro para acabar o que ficasse a meio.

O melhor será mesmo não pensar muito em tudo isto. Fechar os olhos, ouvir o mar e passar os olhos pela poesia de Sophia porque afinal, a gente merece!!