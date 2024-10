Opinião: Projecto Rotas – Caminhos para uma vida melhor

O Rotary Clube Coimbra-Saúde é um Clube Rotário constituído apenas por vários profissionais da área da Saúde. É neste contexto que surge o Projeto Rotas – Caminhos para uma vida melhor.

Este projeto baseia-se na premissa de que, com o aumento da literacia em saúde, se melhora a aceitação das condições de vida, se potencia a adaptação à doença crónica e se melhora a qualidade de vida. Estas acções são eventos de dinamização de grupos de pares mediadas pelos profissionais de saúde que os acompanham habitualmente. Numa altura em que existem em rede inúmeros grupos de suporte, poderá parecer que estas acções são redundantes. Mas a diferença reside no facto de estarem presentes cuidadores e cuidados, o que é uma oportunidade de criar sinergias mais amplas e mais eficazes.

Em abril, reunimos um grupo de 12 jovens, de ambos os sexos, que em comum têm a doença reumática acompanhados pelos profissionais do Hospital Pediátrico, que ali os acompanham.

Fig.1 – Grupo Rotas I – Círculo de Cultura Portuguesa

Estes jovens, saíram dali com a certeza de que não são únicos e não crescem, nisto de ter uma condição crónica, sozinhos. Vão sentir nas suas vidas os benefícios deste dia durante muito tempo.

No dia 29 de junho, decorreu a segunda atividade. Desta vez com doentes com cancro da mama. No espaço da Rejuvemed, 15 mulheres tiveram a oportunidade de partilhar experiências, esclarecer dúvidas com os profissionais do IPO de Coimbra.

Foi uma experiência de partilhas, desde a doença aos seus efeitos na estrutura familiar, que enriqueceu a todos os presentes.

A terceira acção aconteceu no mês de setembro e foi dedicada à doença renal crónica e ao associativismo. O mote desta sessão foi a importância das associações de doentes no Serviço Nacional de Saúde. Entre profissionais e doentes, partilharam-se ideias e visões, construíram-se pontes de entendimento e estabeleceram-se relações de trabalho em torno de objetivos comuns.

A experiência obtida nas três sessões de Rotas foi extremamente gratificante para os rotários envolvidos e para aqueles que puderam usufruir destes momentos.

Estamos disponíveis para ajudar a programar estes pontos de encontro e criar as sinergias necessárias à partilha e ao conhecimento para uma vida melhor.

O nosso endereço eletrónico rotas.rccoimbrasaude@gmail.com. Sintam-se à vontade para dialogarem connosco, colocarem questões ou pedirem ajuda.

O nosso lema será sempre “Dar de Si antes de pensar em Si”.