Opinião: Os paradoxos da imigração

A imigração é um tema polarizador que revela as profundas diferenças ideológicas entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Enquanto a extrema-direita se centra nas perceções de ameaça e defesa da identidade nacional, e nas questões de segurança, a extrema-esquerda enfatiza os direitos humanos, a inclusão e a solidariedade, no quadro de uma luta contra o capitalismo global. A imigração é vista pela extrema-esquerda como uma oportunidade para relançar a luta de classes, num quadro ideológico onde as grandes causas ligadas à economia e ao trabalho se perderam ou diluíram em questões de sociedade excessivamente fraturantes. A extrema-direita dissemina a crença de que os imigrantes competem com os cidadãos nacionais por empregos, pressionando os salários para baixo e aumentando o desemprego entre a população local. A imigração é ainda utilizada para promover uma agenda de soberania nacional securitária, enfatizando a importância do controle rigoroso das fronteiras e das políticas de imigração estritas.

Estes pontos de vista tão contrastantes levam a propostas de políticas muito diferentes e a debates acalorados sobre a melhor forma de gerir os fluxos migratórios. Todavia e, reconheçamos, por pressão da extrema-direita (não necessariamente pelas melhores razões), finalmente o tema da imigração veio para o centro dos debates da atualidade: a população está a envelhecer, o que cria uma necessidade de jovens trabalhadores para sustentar a força de trabalho e contribuir para os sistemas de previdência social.

A imigração está a ajudar a mitigar os efeitos negativos do envelhecimento populacional, da falta de mão de obra e do desequilíbrio no saldo entre contribuintes e beneficiários do estado social.

Estranhamente, ou não, o mundo empresarial está muito mais próximo ou os seus interesses são muito mais convergentes com os pontos de vista da extrema-esquerda, para a imigração. Empresas de setores como agricultura, construção civil, hotelaria e serviços frequentemente dependem de trabalhadores imigrantes para preencher vagas que podem não ser atraentes para a população local devido a condições de trabalho ou remuneração. Uma imigração mais intensa e menos regulada ajuda a mitigar as pressões sobre o mercado de trabalho e sobre os salários. A situação que se vive no sudeste alentejano evidencia bem este ponto de vista. Ao mesmo tempo, as empresas de tecnologia e setores altamente especializados, necessitam e procuram talentos internacionais para preencher lacunas de trabalhadores e competências que não podem ser supridas apenas pela força de trabalho local. Note-se que as políticas ficais e os baixos salários, ao contrário, estão a expulsar os jovens talentos nacionais. Profissionais altamente qualificados como engenheiros e cientistas, estão a abandonar o país em busca de posições muito bem remuneradas em outros países, que oferecem ainda uma fiscalidade mais atraente.

Sabemos hoje da teoria e da realidade que a imigração em massa e desregulada pode sobrecarregar os sistemas de assistência social, de saúde, de educação e de habitação, dificultando uma provisão adequada de serviços dignos para todos os residentes, incluindo imigrantes. A chegada de um grande número de imigrantes está a aumentar a competição por empregos – um jovem nacional leva 5 vezes mais tempo a encontrar emprego do que um imigrante – habitação e serviços sociais, criando ressentimento entre a população local e potencialmente levando a xenofobia e discriminação. Quem ainda não percebeu que a crise na habitação se deve, em larga medida, a uma enorme escassez de uma oferta em regressão, face a uma procura potencialmente explosiva, acelerada pela chegada de centenas de milhares de imigrantes, obviamente nunca saberá como encontrar solução.

E finalmente, o óbvio: pode não haver mão de obra suficiente para construir as casas programadas no PRR, assim como para cumprir os outros objetivos nele inscritos.

O governo tem um longo caminho a percorrer para ajudar a colmatar estes desequilíbrios, já de si ameaçados por uma enorme mole humana de imigrantes ilegais e indocumentados, em situação de extrema pobreza, ao mesmo tempo que a falta de mão de obra, em muitos setores de atividade, continua a limitar a atividade económica.

Provavelmente, a falta de regulação pode não ser boa conselheira.

PS: Ontem à noite resolvi fazer uma incursão pela “night”. Arrependi-me: mal estacionei, deparei-me com 3 sem abrigo (imigrantes) a dormir na portaria de um prédio…