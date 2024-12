Opinião: Os desafios globais do Rotary no mundo atual

Este artigo explora os principais problemas emergentes (desafios) que impactam o trabalho relevante do ROTARY no século XXI. O movimento Rotário, com mais de 1,4 milhões de membros, espalhados por cerca de 200 países, é uma das organizações de maior impacto social no mundo, enfrentando atualmente desafios que surgem devido às transformações sociais, económicas, culturais, ambientais e tecnológicas. É neste contexto que O ROTARY procura responder a questões globais como desigualdade social, mudanças climáticas, crises humanitárias e problemas de saúde. Elencam-se assim alguns dos problemas emergentes que condicionam a atuação do ROTARY:

Desigualdade Económica e Social – A disparidade económica tem crescido exponencialmente, deixando milhões de pessoas sem acesso a necessidades básicas como saúde, educação, água potável, alimentação e saneamento. O ROTARY enfrenta o desafio de ampliar as suas iniciativas, por forma a alcançar comunidades em extrema vulnerabilidade.

Mudanças Climáticas e Sustentabilidade – Visíveis em muitos países, as secas severas, inundações e desastres naturais colocam milhões de vidas em risco. O ROTARY procura promover a sustentabilidade ambiental, através de reflorestamento e programas de educação ambiental.

Crises Humanitárias e Conflitos – Conflitos armados, crises de refugiados e instabilidade política em regiões como o Médio Oriente e partes da Europa Oriental têm pressionado os recursos do ROTARY. O apoio resulta em projetos de auxílio humanitário, como abrigos temporários e assistência médica, entre outros.

Diversidade e Inclusão – Sendo uma organização internacional, o ROTARY enfrenta também desafios relacionados com a diversidade e inclusão. A necessidade de atrair jovens para renovar os clubes tem sido um obstáculo em países desenvolvidos, onde o envelhecimento da população rotária ameaçam a sua continuidade.

Desafios Tecnológicos e Comunicação – Com o avanço das tecnologias digitais, o ROTARY procura modernizar a sua abordagem à comunicação, para chegar com mais rapidez e eficácia às novas gerações. Em países com baixa conectividade digital, a exclusão digital é um problema que afeta o planeamento e execução de projetos.

O ROTARY continua a ser um pilar de transformação social no mundo. No entanto, para lidar com os desafios emergentes, precisa de adaptar as suas estratégias, diversificar as suas ações e aprofundar parcerias globais. No próximo artigo abordaremos o que fazer para ultrapassar as dificuldades atuais dos Clubes Rotários.