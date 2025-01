Opinião: O Trump é mau… mas não está só!

Não. O mundo não está louco, ou endoideceu agora, com a vitória de Trump.

Não. O mundo já é louco há muitos anos. Muitos mesmo. Mas os decisores, ou não se aperceberam das consequências, ou eram incompetentes. Ou as duas conjugadas!

Globalização. Que bom. Viver “à tripa forra” à custa de outrem!

O mundo já estava louco, quando entregámos à China o que deveria ter sido produzido por nós – mundo – ainda por cima explorando os seus naturais até ao tutano para a concorrência feroz; quando continuámos a depender do gás Russo com a complacência da Senhora Merkel e dos medíocres políticos europeus;

quando entregámos aos Estados Unidos da América a defesa do solo europeu, porque garantia a nossa defesa, tal recém trabalhador que se mantém em casa dos pais sob o seu “chapéu de chuva” – vulgo casa – porque não tem dinheiro para viver sozinho; quando pagamos impostos de rico sendo gente pobre; quando a “Casa da Democracia” se transforma num sítio mal frequentado, tais os escândalos que se conhecem e os outros que estão para vir a ser conhecidos; quando um autarca rouba um quadro a uma pintora para o oferecer como prenda de casamento; quando em competições jovens se maltratam crianças pelo facto de jogarem por outro clube ou a cor da pele ser diferente – ainda por cima serem analfabetos funcionais! -; quando gente para-responsável é incapaz de assumir os seus erros, atribuindo-os a outros; Mas a Europa, mesmo louca, ainda é o refúgio de muitas pessoas que aqui querem e desejam encontrar uma forma de viver diferente, para melhor. Não desejam ir para a Rússia, para a China, para a Coreia do Norte, entre outros!

Ajudemo-los a integrarem-se!

Por isso, a Europa tem de se reencontrar consigo própria, valer-se a si própria, ser digna dos seus cidadãos e defender-se dos seus inimigos e “mal amigos”. A Europa vai manter-se una e coesa, porque a leste a coisa está a correr mal e Trump não se vai sair bem!

O que a Europa produz e o que Trump quer taxar, é muito do que faz falta ao comum cidadão americano. E tanto tem a Europa para produzir e vender…

Mas, queira ou não, Trump foi o político que sempre disse ao que vinha, e o que já está a aplicar. O que todos nós tínhamos esperança, fundada até, é que não havia tanto americano idiota para votar nele! Agora que falou verdade, não há dúvida!

Cá para o fundo, para o rectângulo, no último Império Colonial, lá vamos aturando o larápio das malas, o militar que parecia imaculado mas afinal tinha nódoas que nem os glutões conseguiam comer, os candidatos a Presidente da República que nascem como cogumelos – alguém disse trevas? – uns para a “apanha dos morangos” e outros “para a apanha das cerejas”… a quem os cidadãos torcem o nariz, os candidatos a autarcas que ainda não perceberam que sabem pouco da coisa mas a vaidade não tem limites e os espelhos que têm em casa são convexos, a enormidade que é os alunos sem aulas e os cidadãos sem médico de família, o cidadão comum sem acesso à justiça que possa pagar, as manifestações frentistas e wokismos bacocos, enfim, uma desgraça!

Tenhamos esperança. Melhores dias virão!

Poderia tê-lo dito D. Afonso Henriques…mas digo-o eu passados tantos séculos!