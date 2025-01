Opinião: O papel do Rotary na prevenção e tratamento de doenças

O Rotary International tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde global, especialmente através de iniciativas que visam a prevenção e o tratamento de doenças. Este tema, que ganha especial relevância durante o mês de dezembro, inspira ações concretas que têm como objetivo melhorar o bem-estar das comunidades locais e fomentar práticas de vida saudáveis. Em Coimbra, o Rotary Club Coimbra Saúde tem dado um exemplo notável nesta área através do projeto Rotas, que promove a educação em saúde e a valorização de práticas preventivas.

Uma das actividades deste mês, realizada domingo, 1 de dezembro, centra-se no tema do termalismo. A sessão, organizada em conjunto pelos dois clubes Coimbra – Saúde e Curia – Bairrada, destaca os benefícios terapêuticos das águas termais, tanto na prevenção como no tratamento de doenças. Reconhecido por melhorar condições respiratórias, aliviar dores musculares e articulares, e promover o bem-estar psicológico, o termalismo é uma abordagem complementar que pode ser integrada em programas de saúde preventiva. Além disso, esta iniciativa visa também incentivar o turismo de saúde na região, explorando os recursos naturais e as infraestruturas termais locais.

O compromisso do Rotary com a saúde vai muito além de ações pontuais. Globalmente, a erradicação da poliomielite é um marco do impacto da organização, ilustrando como esforços conjuntos podem transformar a saúde pública. A nível local, o Rotary Club Coimbra Saúde tem apostado em iniciativas como rastreios de saúde, campanhas de sensibilização e eventos educativos, como os promovidos no âmbito do projeto Rotas. Estes esforços mostram a importância de uma abordagem integrada que combine prevenção, educação e acesso aos cuidados de saúde.

O sucesso destas iniciativas depende de um trabalho colaborativo e estruturado. Parcerias com universidades, profissionais de saúde, autoridades locais e outras organizações são cruciais para potenciar recursos e garantir a sustentabilidade dos projectos. O recurso a tecnologias, como plataformas digitais, pode ainda ampliar o impacto das ações, alcançando um público mais vasto e promovendo o envolvimento da comunidade.

A prevenção de doenças continua a ser um dos pilares das ações do Rotary. Em Coimbra, há oportunidades para expandir o projeto Rotas, integrando temas como nutrição, saúde mental e gestão de doenças crónicas. Este tipo de iniciativas não só educa a população, como também promove um sentimento de pertença e responsabilidade coletiva em relação à saúde e bem-estar.

Com o foco na prevenção e tratamento de doenças, o Rotary reafirma o seu compromisso com a criação de comunidades mais saudáveis e informadas. Em Coimbra, a continuidade e a expansão de projectos como o Rotas são fundamentais para consolidar este impacto positivo, reforçando o papel do Rotary como agente de transformação social e promotora de saúde.

