O novo ano rotário 25/26 iniciou-se em julho, e a mensagem do novo presidente do Rotary Internacional, Francesco Arezzo foi “Unidos para fazer o bem”, apelando aos membros rotários para que sejam a força de união, num mundo cada vez mais dividido por questões políticas, geográficas e ideológicas, através de projetos humanitários que juntem pessoas, numa missão comum de fazer o bem á comunidade. É neste contexto que se enquadra o movimento rotário, cujas atividades nem sempre são do conhecimento público.

O Rotary Club Coimbra Saúde, um dos três Clubes Rotários existentes na cidade, embora se envolva em todas as atividades que contribuam para o bem social, aproveita o facto de ser constituído por profissionais da área da saúde, para desenvolver atividades relacionadas com a saúde.

Dedicamos uma atenção especial à literacia em saúde e por isso realizamos conferências e debates, abertas à sociedade, onde procuramos contribuir para a formação e informação das pessoas, no sentido de terem uma melhor qualidade de vida.

Temos em ação um projeto, que designamos por ROTAS (Caminhos para uma vida melhor). Fazemos sessões, geralmente de um dia, em que juntamos pessoas portadoras de uma mesma doença, que assim partilham as suas dúvidas e dificuldades, beneficiando da presença e participação de profissionais da área. Vamos procurando tratar os temas que nos parecem mais relevantes e atuais, mas estamos sempre abertos a propostas que nos sejam apresentadas, como por exemplo: Artrite Reumatoide Juvenil, Cancro da mama, Insuficientes renais, Febre na criança e cuidados paliativos. Esta é uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas que participam e dos seus familiares.

O Movimento Rotário tem como preocupação maior a Paz. Por isso, o Rotary Clube Coimbra Saúde foi pioneiro na implementação do Poste da Paz: uma forma de chamar a atenção para esta problemática quer a nível internacional, quer na nossa sociedade. Além de ser um apelo á Paz é um apelo à vida e à liberdade. O Poste da Paz está já implantando junto a várias Instituições e em locais públicos. Entretanto, a ideia foi aceite por outros Clubes Rotários e hoje há já Postes instalados por todo o país.

Muitos outros projetos estão em marcha, quer do nosso Clube, quer em colaboração com outros Clubes, nomeadamente os de Coimbra e da Região. A nossa preocupação é a preocupação de todo o Movimento Rotário: contribuir para um mundo melhor, mais pacífico e com menos desigualdades.

