diario as beiras
opiniao

Opinião: “Lixo, saúde e eleições”

04 de outubro às 10 h37
0 comentário(s)

O paradigma que tem associado o empacotamento, a codificação, a obsessão das instituições e das leis reguladoras, por vez de uma avaliação de resultados, trouxe a cada acto médico uma criação de lixo, quer em plásticos e cartão, quer em informática. É também este um caminho com os dias contados. Kenneth White em Le Plateau de L’Álbatroz de 2018 elabora um precioso discurso de como o homem dono da natureza (cartesiano) tem de ser substituído pelo homem integrado na natureza e que portanto reduz a pegada ecológica (mede a superfície necessária para produzir os recursos consumidos pela população, bem como, para absorver os desperdícios que produz.) O novo serviço de saúde, tem de reutilizar, tem de reduzir o lixo – afinal o desperdício, tem de reciclar, abandonando a imposição das exigências dos políticos actuais, em prol de uma indústria gananciosa e de uma economia de favores e de construção de verdades, que a todos nos enganam. Tenho referido muitas vezes Clément Rosset a propósito da política que constrói discursos que nos dão uma visão falsa da realidade, para projectar um desígnio desnecessário, com um fim lucrativo algures.

A realidade não construída pelas ideologias, a verdade sustentada das observações sem filtros, a força impactante dos factos (números, dados medidos, comparações de instituições semelhantes, resultados majorados de mudanças) é uma mochila pesada para os políticos. Atirar umas demagogias e umas impressões para o ar é mais fácil que demonstrar por estudos e por data science. A demagogia está em todos os bravos partidos de direita e esquerda que se degladiam em eleições onde o mais simples, o menos culto, o mais impreparado, tem um voto igual ao mais sabedor e ao mais inteligente.

Esta discussão é muito interessante: devem ter todos um voto igual? Se o Bloco descobrisse que os seus votos maioritariamente são universitários talvez quisessem insuflar esta realidade na escolha eleitoral. Se o CHEGA tivesse maioria de votos nas forças de segurança, dava-lhes o estatuto de antiguidade, que tinham os velhos sócios do Sporting, nas autárquicas. cada um valia dezasseis votos.

Os discursos niveladores, reguladores, construídos de exigências ditas sábias, devem ser sempre submetidos a prova comparativa. Não há ciência sem grupo control.

Autoria de:

Diogo Cabrita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de outubro

Centenas reclamam em Lisboa libertação de portugueses da flotilha
04 de outubro

Professores em manifestação em Lisboa para reclamar valorização urgente da carreira
04 de outubro

Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos
04 de outubro

Montenegro diz que "Governo não interveio em nenhum ato" de venda de armamento a Israrel

opiniao

opiniao
04 de outubro às 10h37

Opinião: “Lixo, saúde e eleições”

0 comentário(s)
opiniao
04 de outubro às 10h35

Opinião: “Ao lado…”

0 comentário(s)
opiniao
04 de outubro às 10h33

Opinião: “Três milhões de euros para garantir o inestimável”

0 comentário(s)