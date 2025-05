Opinião: Liberdade para a evolução tecnológica

Escrever este texto no dia em que se comemora a Revolução de Abril, evento que mudou em definitivo o rumo do nosso país, faz-me pensar no que teria sido a evolução tecnológica até à transição digital que hoje vivemos caso esta revolução não tivesse ocorrido na nossa história. Com que ritmo teria evoluído e qual poderia ter sido o seu impacto económico e social aos dias de hoje?

Portugal vivia então um clima político fechado sobre si, num ambiente autoritário que limitava a liberdade de expressão, censurava meios de comunicação e restringia o acesso a informação externa. Limitar fluxos de conhecimento, necessários para o avanço tecnológico, teria sido sempre um dos maiores entraves, trazendo naturalmente um atraso crónico na adoção de tecnologias de comunicação como veio a ser a internet.

No domínio da educação e com baixos níveis de escolarização e literacia, o desenvolvimento de competências técnicas e científicas teria atrasos significativos que conduziriam seguramente à existência de menos engenheiros e cientistas formados no nosso país, resultando num ecossistema tecnológico débil. Por outro lado, o problema da fuga de “cérebros” – em muitos regimes, cientistas, engenheiros e outros profissionais do conhecimento emigram para países mais livres onde encontram melhores condições para trabalhar e inovar, criando défices de talento no seu país de origem.

Não esquecendo que o 25 de Abril foi fundamental para que Portugal se abrisse à Europa e a uma então Comunidade Económica Europeia (hoje União Europeia) que estava a crescer. A mesma União que trouxe financiamento ao investimento em infraestruturas, educação, tecnologia, com fundos estruturais e programas de financiamento que hoje contribuem para o desenvolvimento da investigação e desenvolvimento e da formação como o Horizon Europe, Erasmus+, entre muitos outros.

Não significa, no entanto, que não existam alguns paradoxos desta realidade. Em países com regimes mais autoritários, o desenvolvimento tecnológico tende a focar-se em tecnologias estratégicas como a defesa, o espaço, a energia nuclear, etc., numa forma de reforçar o aparente poder de um Estado. Vários exemplos de desenvolvimentos tecnológicos surgiram ou foram impulsionados em regimes autoritários como é o caso da área aeroespacial na China ou na Rússia, da cibersegurança e ciberespionagem na Rússia, Coreia do Norte ou Irão, das energias e infraestruturas na Arábia Saudita, etc.

O desenvolvimento tecnológico, sabemos hoje, provém da inovação, aberta e colaborativa. Algo que podemos desenvolver de forma normal numa democracia. Sem o 25 de Abril, faltar-nos-ia muito. Incluindo liberdade para a evolução tecnológica.