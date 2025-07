Opinião: Formação policial

O Código Deontológico da PSP prevê a necessidade de formação. Por todo o país, os polícias trabalham diariamente para fazer cumprir a lei, enfrentando frequentemente situações complexas que desafiam a sua ética e discernimento. Embora a formação tradicional forneça aos agentes competências técnicas e conhecimentos processuais, pode por vezes ignorar a profundidade ética necessária para um trabalho policial verdadeiramente impactante. A integração da filosofia moral na formação policial pode ajudar os agentes a resolver dilemas éticos, a reforçar a confiança da comunidade, ajudando-os a tornarem-se não só profissionais competentes, mas também indivíduos moralmente fundamentados.

Dou três exemplos. Em primeiro, a ética das virtudes de Aristóteles, que se centra no desenvolvimento da coragem, empatia e honestidade. Cultivar estas virtudes permite aos polícias concentrarem-se não só nas regras, mas também no desenvolvimento de qualidades pessoais que os orientem para uma acção justa e ponderada. Em segundo lugar, a ética do dever de Immanuel Kant enfatiza o tratamento das pessoas como fins em si mesmas e não como meios para um fim. Este princípio permite evitar considerar os indíviduos como “casos” ou “sujeitos processuais”, mas sim enquanto pessoas únicas com direitos e dignidade. O terceiro exemplo é o utilitarismo de John Stuart Mill, cuja filosofia se centra na maximização do bem-estar e na minimização dos danos, sugerindo que a escolha mais ética é aquela que cria o impacto mais positivo. Esta perspetiva encoraja os polícias a considerar os efeitos das suas acções na comunidade de forma mais abrangente. Embora o cumprimento das leis seja essencial, quem é formado nesta filosofia utilitarista questiona como é que a sua abordagem a uma determinada situação irá afectar o bem-estar de todos os envolvidos.

Não tenho dúvidas que polícias munidos de uma bússola moral, para além da formação tradicional, conseguirão aperfeiçoar tanto a sua conduta individual como gerarão mais confiança junto da comunidade. Este tipo de abordagem formativa aumentará a empatia e compaixão pela dignidade inerente à pessoa humana, conseguirá maior integridade e justiça, pois os agentes de autoridade aprofundarão as virtudes da honestidade, da coragem e da justiça, melhorará a resiliência e o autocontrolo, especialmente em situações de alta pressão mental e emocional, e criará maior ligação aos valores da comunidade, porquanto a filosofia moral ajudará os polícias a verem-se a si próprios como parte de um tecido social mais vasto e a compreenderem os efeitos de longo alcance das suas acções como um serviço para o bem comum.