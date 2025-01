Opinião: Entre a ciência e os netos de Abril…

Joana [nome fictício] está no lado de lá do ecrã e Matthias está do lado de cá. A portuguesa, formada em Coimbra e doutorada em Aveiro foi para a Áustria, o Austríaco nascido em Viena, fixou residência em Portugal. A portuguesa ainda não tem 30 anos, mas fala sobre o modelo de negócio do seu Centro de Investigação e sobre o seu trabalho em Cibersegurança de Distribuição de Chaves para Comunicação Quântica como uma verdadeira expert, tanto nos objetivos científicos quanto na aplicação à industria.

Estão a ver ali ? apontando a câmara para cerca de três metros quadrados de bancada repleta de emissores e detetores fotónicos, spliters, espelhos e cabos de fibra óptica. Vou transformar estes cerca de três metros quadrados com cabos, aparelhos de emissão e medição em um “chip quântico” com apenas 5 centímetros quadrados, nos próximos dois a três anos !

Os nossos olhos ficam presos no olhar confiante da jovem e projetam-se no imaginário da pergunta que não quer calar : como é possível ? quanto Portugal perde por ter transformado a educação e a ciência em um gigantesco “esquema ponzi”, onde os primeiros a chegar se foram instalando e fixando (a vida é como é) mas, chegou a um ponto em que atira para fora talento que, de modo algum deveria sair porque, jamais vai regressar.. A sua bebé de meses, um neto de Abril, vai habituar-se aos sentimentos, “beijando” os avós em Portugal pelo ecrã do smartphone !.

São duas horas e trinta da manhã em Portugal. A espera foi longa e ao palco do pavilhão de congressos do CES – Consumer Electronic Show em Las Vegas sobe Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, com cerca de 3.4 triliões de dólares de market cap (capitalização de mercado), aproximadamente treze vezes o PIB de Portugal.

Jensen Huang nascido em Taiwan, a “ilha das fábricas de chips”, que coincidência ! apresentou as novidades mas o que fica na memória são duas frases : 1 ) Com a IA, pela primeira vez, o homem não produziu uma ferramenta mas … uma competência ! 2 ) Os Estados Unidos deverão continuar a atrair as pessoas mais talentosas, “High Skilled Talent” de nível mundial.

Ah, voltando à Joana, o nome é fictício mas … a estória é real. E sobre Matthias, o austríaco é um polímata dos tempos modernos, aquilo a que poderíamos chamar um STIB

( Science, Teacher, Investor and Builder ). Sim, Matthias veio para Portugal porque além de cientista e professor é um investidor em Cripto e um “Builder” empreendedor-Cripto em Portugal, um país “Cripto friendly” logo a seguir aos Emiratos Árabes Unidos.

Cientista, professor, investidor e empreendedor ! Sim, terá por certo algo para transmitir, partilhar e ensinar, tanto quanto escreve e canta Jorge Palma : Ai Portugal, Portugal / de que é que tu estás à espera ? / tens o pé numa galera / e outra no fundo do mar.