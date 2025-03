Opinião: E se Coimbra fosse Paris?…

Coimbra está um autêntico estaleiro. Há obras por todo o lado. Ruas esventradas e um trânsito apocalíptico para acomodar, entre outros, o metro urbano de superfície. É sabido que mudanças profundas exigem sempre sacrifícios. O problema sério surge quando, a final, fica quase tudo na mesma: os cidadãos não sentem melhorias. Veremos…

Há poucos dias, os parisienses aprovaram através de um referendo um projeto tão ambicioso quanto disruptivo. A criação de espaços verdes em 500 ruas da cidade que passarão a ser totalmente dedicadas a peões. Uma mudança radical na capital francesa onde o trânsito é um inferno, apesar de uma rede de transportes públicos muito aceitável.

Esta iniciativa do município parisiense, que contou com o apoio popular – apesar de uma baixíssima participação referendária! – prevê ainda a eliminação de 10 mil lugares de estacionamento. O objetivo a longo prazo é ambicioso: reduzir em cerca de 60% o espaço destinado ao estacionamento de automóveis, que atualmente ocupam 95% da via pública. É uma mudança radical numa cidade tomada pelo automóvel, mas que, desde 2020, já eliminou 10 mil lugares de estacionamento e criou centenas de ciclovias. Uma cidade com rosto novo, portanto!

Os municípios de todo o mundo estão em constante evolução para enfrentar desafios como a urbanização, a sustentabilidade, o desenvolvimento económico e a equidade social. No fundo, em Coimbra seria importante aproveitar este momento, em que “a cidade está em obras”, para introduzir mudanças estruturantes.

Por exemplo, até que ponto nas obras em curso se está a integrar tecnologia digital, análise de dados e inteligência artificial para melhorar a gestão e tráfego urbanos, melhorar os serviços públicos e otimizar as infraestruturas?

Há um conceito estratégico por detrás do que está a acontecer em Paris: “a cidade dos 15 minutos”. Isto significa que os residentes podem aceder ao trabalho, lojas, cuidados de saúde, escolas e lazer num raio de 15 minutos a pé ou de bicicleta. Já imaginou esta ideia implementada em Coimbra? Já que está o estaleiro montado imagine-se implementar aquele conceito: reduzindo o congestionamento de tráfego, a dependência de automóveis, impulsionando o comércio local e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida.

Haja ambição! E o sonho comanda a vida!