Nas últimas semanas, uma sucessão de tempestades intensas, quase sem intervalo, fez subir os caudais e espalhou pelo concelho um mapa de alertas, estradas cortadas e evacuações preventivas. Os campos alagaram-se, as ruas foram engolidas pela água, as casas tornaram-se fronteiras frágeis. Quando os rios extravasam, percebemos que a água não é apenas paisagem, é uma força que atravessa a organização da nossa sociedade.

A cheia é emergência, mobilização de meios, prejuízos materiais, angústia para muitas famílias. É tragédia humana. É intervenção técnica e solidariedade improvisada. Há autarcas que mal dormem, bombeiros que percorrem o território palmo a palmo, equipas da proteção civil que trabalham nos limites, voluntários que aparecem onde nem sempre chegam os mapas. Essa resposta tem sido rápida, competente e decisiva para limitar danos maiores. Mas, para além desse esforço (que importa reconhecer), a cheia também é um fenómeno que precisa de ser interpretado, discutido e enquadrado. Talvez a pergunta mais decisiva não seja apenas que danos causou ou como foram geridos, mas que sentido, enquanto comunidade, atribuímos ao que aconteceu.

Os media e as redes sociais tornaram-se um espaço privilegiado para observar essa construção de sentidos. Autarcas, técnicos, associações, cidadãos e meios de comunicação mobilizam factos concretos (dados hidrológicos, séries históricas, relatórios técnicos) para sustentar as próprias interpretações. Essas interpretações não são neutras. Quando a cheia é enquadrada como expressão da força da natureza, a causalidade tende a ser externalizada: o fenómeno aparece como inevitável, excecional ou resultado de dinâmicas globais fora do controlo local. Isso atenua a responsabilização direta de decisores e desloca a prioridade para a gestão da emergência: proteção civil, apoios extraordinários, reconstrução. Já quando a cheia é interpretada como resultado de decisões humanas (planeamento inadequado, ocupação de zonas de risco, manutenção insuficiente), o foco muda radicalmente: intensifica-se a exigência de responsabilização, reabrem-se conflitos sobre o ordenamento do território e cresce a pressão para reformas estruturais.

O problema não está em escolher entre uma interpretação ou outra, como se fossem explicações incompatíveis. Está em perceber como essas interpretações podem ser articuladas numa narrativa capaz de orientar escolhas coletivas para lá da gestão da emergência. A água acabará por descer. O debate é que pode crescer ou desaparecer. E é nesse debate que se decidirá se a cheia de 2026 terá sido apenas mais uma emergência a gerir ou um problema que nos obrigou a repensar decisões tomadas ao longo do tempo. Não é a chuva que escolhe por nós. Somos nós que escolhemos o significado que lhe damos e as consequências que daí retiramos.

