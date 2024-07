Opinião – De férias: podcasts para todos os gostos

Para a maioria, é momento de férias e de descontração. Com o calor atual – e com o que se prevê – a opção por visitar um museu, uma esplanada à sombra, ou caminhar à beira-mar são soluções para descansar e desligar. Todavia, o nosso cérebro não obedece a um interruptor, embora necessite de pausas para ser mais criativo. Diversos cientistas identificam como desgastante e pouco produtiva a atividade de “saltitar” entre tarefas à qual sujeitamos o nosso cérebro a cada 45 segundos. Se está interessado neste tema, não perca a TED Talk “How boredom can lead to your most brilliant ideas”, genericamente, como o descanso pode conduzir às ideias mais bilhantes, de Manoush Zomorodi ( 7 milhões de visualizações!). Também podemos ir desligando com algo que não seja tão invasivo: ver reels, tik tok, seguir o “Insta” de meio mundo e bombardear a nossa mente com todos esses impulsos, causa, no mínimo, ansiedade. Comigo os podcasts resultam e espero que também possam despertar o interesse dos mais jovens no mercado de trabalho. Muitos jovens têm ideias geniais e criarem um podcast pode ajudá-los a serem (re)conhecidos nessas áreas e tal pode passar de passatempo para uma atividade profissional, além de motivar outros a fazer algo parecido.

Os podcasts para o verão dependem muito do gosto de cada um: para descontrair, ouvindo histórias de pessoas célebres com uma tónica animada, Hugo Van Der Ding e o “Vamos todos morrer”: partilho uma sugestão da minha amiga Joana Neves, o de Branca Edmée Marques – A pioneira da Física Nuclear em Portugal [que trabalhou com Marie Currie e que se doutorou em Paris] morreu há 28 anos”. “A geração de 80” com muitos motivos de interesse pela voz dos nascidos nessa década, onde destaco a edição com Inês Lopes Gonçalves ““Hoje ninguém se aborrece, temos telemóveis num scroll infinito”, ou a geração de 70 onde vale a pena ouvir a Clara Raposo – anterior Diretora do ISEG, colocando o “dedo na ferida” ao mencionar os jovens talentos que abandonam o país para trabalharem no estrangeiro: “os nossos salários são curtos em Portugal, investimos na Educação e os jovens vão para fora”. Francisco Pinto Balsemão criou, celebrando os 50 anos do Jornal Expresso, “Deixar o mundo melhor”, onde entrevistou 50 personalidades, e “A próxima vaga” onde especialistas discutem inteligência artificial.. Se nenhum lhe agradou, o Salto (blog da comunidade Santander) lista os “20 melhores podcasts portugueses”. Descontraia como quiser mas, desligue! O nossos cérebros imploram por descanso!