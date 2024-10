Opinião: Da esquerda à direita

Portugal assistiu nos últimos dias a uma manifestação contra a emigração descontrolada, organizada por um partido de direita, ao mesmo tempo que uma outra, apoiada por partidos de esquerda, procurava relevar os problemas da habitação no nosso país.

Da primeira conseguimos perceber que muitos dos que por ali peregrinavam não estavam preocupados com o móbil da manifestação, procurando sim dar corpo a discursos de ódio, ansiando pelo confronto físico, para assim saciar um pensamento enfermo, despido de senso e logo de qualquer substrato. Moralistas dissimulados, exacerbam Portugal, a sua bandeira e os seus feitos, como genuínos patriotas, esquecendo que somos, desde sempre, um país de emigrantes.

Sem extremismos, Portugal deveria observar a forma como somos recebidos noutros países e refletir como recebemos quem escolhe o nosso país para residir, trabalhar ou mesmo desenvolver uma qualquer atividade de negócio, sendo fundamental que se repense a política de emigração de forma inclusiva e sustentável.

Da segunda retiramos o populismo oportunista e a utopia sensacionalista de quem hoje apoia manifestações várias, e em particular as que visam os problemas da habitação, fazendo por esquecer que num passado recente foram muleta do partido que governou Portugal na última década e que trouxe o país para a condição atual. Dos escritos nos cartazes aos impropérios verbalizados, rapidamente se percebe que muitos dos que por ali se zanzavam são sérios acólitos de uma certa anarquia, quiçá desconhecedores sequer do propósito da manifestação, e muito provavelmente adeptos da omnipresença do Estado na vida de cada de um de nós.

Dos exemplos aqui mencionados colige-se que os extremos da nossa política se venderam ao voto fácil e vários dos seus líderes não são mais do que encenadores de peças que lhes deem garantias de palco.