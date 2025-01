Opinião: Como vai ser 2025?!

A entrar em 2025, é lógico que todos nos perguntemos como vai ser este Novo Ano … e que, olhando para o que vem acontecendo no Mundo, nos coloquemos muitas dúvidas e incertezas.

Pela minha parte, e por agora, limitar-me-ei a referir algumas das minhas dúvidas, interpretações possíveis ou questões a que não sei dar respostas. Dentro e fora de Portugal.

Começarei pelo panorama internacional que me surge muito muito nebuloso, mas ao mesmo tempo com vários caminhos possíveis, ou já abertos mas sem mostrar a luz daquele ou daqueles que a Europa (e o resto do Mundo) deve seguir, tendo em conta tanta encruzilhada em que se ensarilham várias das Potências e as guerras que continuam sem solução à vista.

Perspectivas positivas ou negativas podem ser muitas, mas a verdade é que as televisões apenas focam ao de leve as crises que emergem aqui e ali (na Alemanha, na França, na Bélgica, na Áustria, etc.) ou as tendências que subtilmente parecem estar a emergir noutros Estados (na Hungria, na Polónia, na Eslovénia, etc.) e, em vez de nos esclarecer, tentam desvalorizá-las, não deixando verdadeiramente perceber o que a Europa agora pensa fazer de si própria e frente aos Estados Unidos e Reino Unido e às guerras em curso (uma Europa nunca tão desunida como nos últimos tempos, com cada País a pensar prioritariamente nos seus interesses, quase como num “salve-se quem puder”).

E o que se passa do outro lado do oceano? Após a vitória indiscutível de Trump, em vez de se discutir o que Trump pensa fazer face ao que está pela sua frente, os diversos canais da TV mostram todos os dias as cenas caricaturais do empresário Elon Musk (nascido na África do Sul, que emigrou aos 17 anos para o Canadá onde obteve a segunda nacionalidade e, cerca de 5 anos depois, em 1992, para os Estados Unidos, passando a ser também cidadão americano!…), declarado o homem mais rico do mundo desde 2023, e que ficciona mudar o mundo através do dinheiro e das suas empresas de tecnologia avançada com ideias e realizações controversas e polémicas, entre as quais tornar as viagens espaciais acessíveis ao público em geral com a sua empresa SpaceX. Entretanto, aparece nas TV a dançar como Trump, a criticar políticos europeus (leia-se Primeiro Ministro inglês), a propor soluções políticas (ou a apoiá-las financeiramente!) … sem percebermos o que realmente pretende, enquanto Trump continua quieto!… Qual é o significado disto tudo? Não há responsabilização, não há estado de direito e a liberdade política começa a ficar sem regras?! No dia em que alguém, individualmente, tiver maior poder político que o Estado deixa de haver democracia. E Musk surge-me nessa imagem em 2025!…

E as guerras? O que vai fazer Trump com Putin e Putin com Trump? E a guerra do Médio Oriente? E o que vai acontecer à imigração com Trump? Tantos caminhos e alguns sem saída, outros com buracos difíceis para caminhar. Tenhamos esperanças e surpresas positivas nas escolhas!…

E o nosso País? Como entra em 2025? O nosso jornalismo lá vai cumprindo o seu dever, mas às vezes mal feito e com más escolhas. Os écrans da TV estão cheios de notícias, entrevistas, suposições, alguns factos cómicos que parecem adivinhas … e o enfoque em eleições presidenciais. Mas ninguém sabe que essas eleições são apenas em 2026?! Não seria mais conveniente e mais interessante não começar por discutir as Eleições Autárquicas que são já este ano?! Todos sabem que mais de uma centena de presidentes de Câmara se “despedem” e isso aos partidos todos não dá que pensar? Parece que não. Continuam na ordem do dia as eleições presidenciais, com entrevistas que por vezes raiam o ridículo com o avançar de opiniões ou de sondagens sobre candidatos que nunca o serão!… Não será isto, mais uma vez, uma questão de “manobra de diversão” sobre os reais problemas do País?! Para além do problema das Autárquicas, continuam a ser necessários debates sobre o SNS, a Segurança, a Educação, etc., esses temas sim, a discutir a todas as horas porque os problemas são muitos e as soluções muito difíceis e a merecer uma esclarecida participação de todos.

Enfim, chamemos pela esperança mais uma vez e desejemos que ela nos dê em 2025 o dom de ir suportando o Mundo com coragem e sabedoria.

E a terminar, uma notícia boa para a nossa cidade: O jornal The New York Times colocou Coimbra em 11º lugar como um (e único português) dos 52 “destinos a visitar em 2025”… dizendo (sic): ”A cidade medieval cheia de alma no Rio Mondego”. Parabéns a Coimbra!… E, Senhor Presidente da Câmara, aproveitemos a maré para fazer e divulgar o que temos de bom!…