Opinião: As saudades que eu já tinha

As saudades que eu já tinha das greves na CP! Os maquinistas obrigaram a empresa a suprimir 199 comboios dos 1056 programados. Isto só na quinta-feira. Um orgulho! A paralisação vai prolongar-se até 14 de Julho. Os sindicatos adiantam que foram suprimidos quase 75% das ligações, que a adesão à greve dos trabalhadores da CP foi “quase total”, e que em consequência a “a atividade da CP, em todas as áreas, está, de facto, praticamente a zero ou muito reduzida”, indicou o secretário-geral da Fectrans, José Manuel Oliveira, em declarações à Lusa.

Até agora, e de acordo com e-mail que recebi da CP, aderiram à greve 11 sindicatos. Visitada “à sorte” a página de um desses sindicatos aderentes, a última mensagem publicada é “o Siofa deseja a todos os seus associados e suas famílias, amigos e todos os trabalhadores em geral um Santo e feliz Natal e um Próspero Ano de 2022.” Não obstante, percebe-se das notícias, muitos mais sindicatos irão aderir à greve. Talvez até alguns com mensagens mais recentes.

Obviamente que foi “ao calhas” que o último presidente da CP “passou” de operário a presidente da CP, pois não é nenhum “boy”. É acima de tudo um socialista “distante” e sempre teve a vida ligada aos comboios. Durante o seu mandato, iniciado em 2022, os maquinistas da CP não fizeram greve. Seria até uma desfeita fazer uma greve quando a CP era liderada por alguém indignado com o desinvestimento, com as linhas encerradas do país caído no esquecimento. Mais, nenhum maquinista iria fazer greve quando o presidente era filho de um dos seus, filho de um colega maquinista que, quando assumiu a presidência, garantia que Portugal podia voltar a sonhar com uma rede ferroviária ainda melhor do que a dos “tempos idos”. Era um presidente revolucionário, à imagem de Pedro Nuno Santos.

Mas a final, parece que nada do foi garantido se concretizou, pois estamos hoje perante uma greve dos maquinistas da CP. Dirão os próprios que ele, o presidente pródigo (no sentido de ser filho de um maquinista da CP), nenhuma culpa teve, a não ser nos lucros que apresentou (mas que, aparentemente não reverteram a favor dos maquinistas). Recorde-se que ele afirmou que iria ter resultados positivos, apesar de inferiores aos 9,2 milhões de euros que herdou.

Se fosse adivinho, diria que os maquinistas vão culpar o Passos, ou, no mínimo, o antigo presidente da CP, Manuel Queiró, que, apesar de desconhecer previamente do destino profissional da actual secretária de Estado Cristina Dias para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), “pagou-lhe”, em 2015!, a quantia indemnizatória de 80 mil euros pela cessação do contrato, no âmbito de um programa de rescisões publicamente anunciado.

Os maquinistas podem hoje queixar-se, portanto, do Passos, do Eng.º Queiró, que em 2015 quando “pagou” 80 mil euros de indemnização pela cessação de um contrato (número que não se compara a 500 mil euros), e desde então tudo foi feito para melhorar a sua situação, de tal ordem que, “mal” o PS saiu do governo, regressamos às greves. As saudades que eu já tinha!