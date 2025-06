Opinião: António José Seguro

António José Seguro apresentou a sua candidatura a Presidente da República, depois de muitos anos afastado da vida política e sem se lhe conhecer intromissões na vida do partido que liderou. António José Seguro foi secretário-geral do PS e, durante o seu mandato, venceu eleições autárquicas e europeias. Foi apeado por António Costa por ter ganho por “poucochinho”. Falta saber se o PS o vai apoiar ou não, que de tão desorientado que anda, vai aumentar a probabilidade ser Luis Marques Mendes a ir disputar a segunda volta com o militar Gouveia e Melo.

Não consigo compreender o desdém com que falam de António José Seguro, como o fazem Santos Silva e Sócrates. Até Mariana Vieira da Silva, em entrevista à Rádio Renascença, diz que está à espera por Vitorino. Por que razão não avançam eles, em vez de criticarem ou dizerem que estão à espera de quem muito provavelmente não vem? Será que Mariana Vieira da Silva se considera incapaz de agregar a esquerda política e partidária? Toda esta confusão certamente criará (ainda) mais divisões dentro do PS e muitos militantes também andarão confusos.

E assim arriscam-se a perder ainda mais votos e a assistir a uma segunda volta eleitoral a ser disputada por Gouveia e Melo (que dizem ser de direita) e Marques Mendes. Ou André Ventura, que parece ainda não ter decidido e, se calhar, não estará pelos ajustes de ver Gouveia e Melo a reclamar o “seu” eleitorado. António José Seguro é uma aposta segura, perdoem-me o pleonasmo, que o PS deveria agarrar com “unhas e dentes”, em vez de estar eternamente à espera de algo que nem conseguem bem definir. Depois não se queixem.