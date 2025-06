Opinião: Agora ou nunca

Os resultados das recentes eleições legislativas mostraram algo mais profundo do que vencedores e perdedores: revelaram um cansaço crescente com o atual sistema político e com o papel fechado dos partidos tradicionais. Ganhar uma eleição e ocupar cargos deixou de ser suficiente quando o que realmente está em causa é a capacidade de responder aos problemas das pessoas.

O grande vencedor destas eleições não recebeu aplausos entusiasmados. Pelo contrário, enfrentou um país cansado e descrente, pouco convencido de que esta vitória signifique realmente uma mudança significativa nas suas vidas. O que os portugueses parecem querer agora não é apenas uma troca de cadeiras, mas uma mudança séria no modo como os partidos fazem política.

Uma das mensagens mais claras destas eleições é que o sistema partidário atual precisa urgentemente de se abrir. A política já não pode continuar a ser um clube fechado onde apenas quem pertence ao aparelho partidário tem acesso às decisões e aos cargos. É preciso dar espaço a independentes, a novas ideias, e a cidadãos que tragam experiência do mundo real.

A resistência dos partidos a esta abertura tem contribuído para a falta de soluções reais para o país. Muitas vezes, o talento fica de fora simplesmente porque não pertence a um círculo político restrito. É urgente que se perceba que governar bem exige diversidade, competência e liberdade para questionar e propor alternativas inovadoras.

Esta eleição deveria ser vista como um aviso: ou os partidos se renovam e abrem as suas portas aos cidadãos independentes, ou vão continuar a perder relevância e credibilidade perante uma população que já não acredita em promessas vazias.

O futuro exige mais do que vitórias eleitorais. Exige partidos que estejam à altura dos desafios reais, capazes de ir além dos seus interesses internos e de se aproximarem verdadeiramente da sociedade. Porque ganhar eleições sem melhorar a vida das pessoas não é vitória, é uma derrota para todos nós.