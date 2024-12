Opinião: Agentes de IA : Observabilidade e Desempenho Responsável (ODR)

Na semana passada o ChatGPT completou dois anos após o seu aparecimento público em 29 de Novembro de 2022. O “adulto precoce” vai entrar em 2025 com capacidades seminais e/ou embrionárias de realização de tarefas autónomas, incorporando propriedades agênticas que lhe conferem um potencial verdadeiramente disruptivo ao ponto de se poder dizer que sim, agora

sim, a problemática do Alinhamento ( Humano-Algorítmico) se irá colocará de modo efetivo.

Pois bem, num tempo em que o dinheiro e o valor matemático, económico e financeiro da criptomoeda Bitcoin e restantes criptoativos se começam a impor em redes DLT/Blockchain (o bitcoin, BTC, ultrapassou a fasquia dos 100 mil dólares por unidade), emergem Agentes de IA capazes de operar de forma autónoma em representação de humanos, sobretudo daquelas elites, as “baleias” no jargão cripto, simultaneamente mais preparadas para assumir os riscos (impossíveis de eliminar totalmente) e as perdas (que as haverá certamente), e também em nome dos mais astutos, incautos e impreparados, as denominadas “sardinhas” no jargão cripto, prontas para ser comidas ao virar da esquina , atraídas por uma IA na forma e no modo de um “scam” traiçoeiro.

Numa altura em que os EUA se mostram disponíveis para incorporar BTC no tesouro americano (embora por vezes, aquilo que se diz em campanha não tenha tradução na realidade), também a Microsoft em consultoria com Michael Sailor (o barão da Bitcoin), bem como a Amazon de Jeff Bezos refletiram a possibilidade de incorporar BTC e outros criptoativos nos seus balanços.

E no exato momento em que a China (Telecom) anunciou ao mundo o seu computador quântico a operar com 504 qubits, confirmando a prontidão do gigante asiático para a fileira industrial Quântica , entram em cena as startups e projetos de Inteligência Espacial (WorldLabs,AlphaFold, Sora) que operam com mundos sintéticos a três dimensões e se revelam através da expansão de fatores cognitivos de nível superior como Observabilidade, Desempenho e Responsabilidade

Em breve, todos, ou quase todos estarão munidos com um ou vários Agentes de Inteligência Artificial. Vão agir em tempo real observando o mundo exterior e desempenhando tarefas que estão para além de capacidades humanas para dar e receber , competir e cooperar em educação, saúde ou cidadania.

A Responsabilidade porém, não é negociável e todos estão convocados para que os seus agentes de IA se pautem por uma ética e uma cidadania representativa exemplar. O movimento “AI for Good” pode mobilizar os seus agentes de IA para que, através da Observabilidade e Desempenho com Responsabilidade, se evitem e jamais repitam as cenas de “morte sentada” produzidas por assistência humana ausente ou negligente, nas salas de espera ou nos corredores de uma qualquer urgência de um qualquer hospital.