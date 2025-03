Opinião: A falência do mundo rural

Já vai sendo habitual no final de cada governo a publicação de malfeitorias ao ambiente. Não falha.

Este governo decidiu aprovar, já depois de saber que irá cair, a instalação de três parques de painéis solares na Ega, em Condeixa-a-Nova. Com o abate de mil sobreiros. Mil. Mas calma, tal abate será «compensado» com a plantação de 7 mil sobreiros, onde? No Marvão… NO MARVÃO!!!… Em parque natural a 200 Km de distância.

Eu sei que a estupidez natural não pode ser criminalizada, mas a esperteza saloia deve. Isto acontece porque lá vão buscar a transição energética e mais falácias equivalentes.

Se abater sobreiros adultos, velhos, magníficos, para «plantar» painéis solares não indigna só se pode estar em coma. Sem ser preciso mais explicações, é estúpido, é absurdo, é criminoso.

Mas vamos lá destrinçar um pouco, começando pelo início, em jeito de pergunta-resposta.

Então deve ter tido avaliação de impacte ambiental, não é?

Não, estes projectos são sempre submetidos com menos um bocadinho do que obrigaria a AIA.

Mas foi analisado?

Sim, teve parecer favorável do ICNF, aparentemente. Com compensação no Parque Natural da Serra de São Mamede. Ora esta é uma área de gestão do próprio ICNF, plantar sobreiros é uma medida de gestão necessária, poder-se-á questionar se o ICNF não estará a trocar um parecer favorável por uma acção de gestão que deveria fazer ele próprio…

Então mas o impacto é compensado, certo?

Mais ou menos, compensar não quer dizer minimizar, os impactos não são diminuídos com a compensação.

Como aparece então a compensação?

Vem de directivas europeias, quando algo tem impactes, é imprescindível, NÃO PODE SER FEITO NOUTRO LOCAL, então deve ser compensado com o mesmo habitat NO MESMO LOCAL. (exemplo: radar de segurança naval na Madeira).

Mas então o termo está a ser usado abusivamente?

Pois.

E a Câmara?

A Câmara de Condeixa-a-Nova concorda, talvez porque vão ser criados três postos de trabalho, o porteiro, o telefonista e o empregado-de-limpeza… ou dois, o porteiro vai acumular com telefonista.

E as pessoas?

Não lhes perguntaram, mas a Junta da Ega é contra este crime.

E não é importante instalar painéis solares?

Sim, temos telhados de fábricas, de prédios, temos auto-estradas, temos parques de estacionamento, temos tanto por onde começar.

Então e aquela coisa do Sobreiro ser a árvore nacional?

Pois, também não sei como responder…

E conseguirem em plena região Centro acertar com o projecto em cima de mil sobreiros é obra, não é?

Pois, não é fácil evitar eucaliptos nesta região, merecem um certo reconhecimento por isso.